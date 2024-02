Vide-greniers de St Gervais Saint-Gervais, dimanche 6 octobre 2024.

Vide-greniers de St Gervais Saint-Gervais Gironde

Le Comité des Fêtes de St-Gervais organise un vide grenier.

Avis aux chineurs et autres amateurs de vieux objets, le vide-greniers déploie ses trésors au parc communal de St-Gervais.

Les organisateurs se chargent du placement dans l’ordre d’arrivée entre 7h et 9h.

Buvette et restauration sur place.

Les déchets et invendus devront être obligatoirement enlevés par les exposants à la fin de la manifestation.

En cas d’intempéries et d’annulation par les organisateurs, le vide grenier sera reporté au 13 octobre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06 09:00:00

fin : 2024-10-06 18:00:00

Parc municipal

Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vide-greniers de St Gervais Saint-Gervais a été mis à jour le 2024-02-14 par Bourg Cubzaguais Tourisme