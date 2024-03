Vide-greniers – APEL Ecole Sainte-Marie et Saint-Pierre Batz sur mer, mercredi 1 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-01T09:00:00+02:00 – 2024-05-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-01T09:00:00+02:00 – 2024-05-01T18:00:00+02:00

**Vide-greniers – APEL

Mercredi 1er mai

de 9h à 18h**

à l’École Sainte-Marie Saint-Pierre (rue de Trémondais)

Vide grenier & vente de mobilier scolaire.

Animations pour les enfants

Bar et restauration

Pour participer:

Info et Inscription : videgrenier1ermaibatz@gmail.com

12€ les 3m

Ecole Sainte-Marie et Saint-Pierre Rue de Trémondais 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 78 84 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/vide-greniers-apel-videgreniersapel.html »}] [{« link »: « mailto:videgrenier1ermaibatz@gmail.com »}]

