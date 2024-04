Vide-Grenier M270 M270 Carcassonne, dimanche 2 juin 2024.

Vide-Grenier M270 Vide-Grenier M270 Dimanche 2 juin, 08h00 M270 10€ les 3m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T08:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T08:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Vide-grenier M270

Renseignements et réservations : m270@ville-floirac33.fr 06 76 56 18 04 / 06 76 03 83 67

M270 11 avenue Pierre Curie Carcassonne 11000 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « m270@ville-floirac33.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 03 83 67 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 56 18 04 »}] [{« link »: « mailto:m270@ville-floirac33.fr »}]