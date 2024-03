Vide-grenier Carresse-Cassaber, mercredi 8 mai 2024.

Vide-grenier Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques

On commence à faire le tri dans les garages et les maisons. Alors si vous voulez faire de bonnes affaires, venez faire un tour sur notre vide grenier. Il y aura à manger, à boire et pleins de bibelots à chiner … .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 08:00:00

fin : 2024-05-08 17:00:00

Stade et Salle communale

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vide-grenier Carresse-Cassaber a été mis à jour le 2024-03-09 par OT Béarn des Gaves