Vide-grenier à Fresne St Mamès rue de la fontaine Fresne-Saint-Mamès, dimanche 19 mai 2024.

On fouine, on trouve, on négocie et on achète au vide-greniers organisé par les sapeurs-pompiers de 6h à 18h. En cas de petite faim ou petite soif, buvette, restauration et même un marché local. Pour les personnes désirant exposer, l’emplacement est à 5 € les 5 mètres. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-19

rue de la fontaine Fresne saint mamès

Fresne-Saint-Mamès 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

