Vide grenier 2024 Place de la République Wattignies

Vide grenier 2024 [VIDE GRENIER] pensez aux inscriptions ! Participez vous aussi à ce grand vide-grenier réservé aux particuliers! Jeudi 9 mai, 08h00 Place de la République

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-09T08:00:00+02:00 – 2024-05-09T15:00:00+02:00

Fin : 2024-05-09T08:00:00+02:00 – 2024-05-09T15:00:00+02:00

Secteur : rue Schweitzer, avenue du 14 juillet, avenue des arts, parking du Centre Culturel Robert Delefosse, rue du Petit Bois.

_ Inscriptions des riverains : à partir du 9 avril jusqu’au 13 avril, du mardi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h à l’Hôtel de Ville.

_ Inscriptions des Wattignisiens : samedi 20 avril de 9h à 13h et de 13h30 à 16h au Centre Culturel R. Delefosse.

_ Inscriptions des extérieurs et Wattignisiens : samedi 27 avril de 9h à 13h et de 13h30 à 16h à la Salle extérieure de l’Hôtel de Ville.

Merci de vous munir d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité.

