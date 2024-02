Very Goule Trip Bessais-le-Fromental, dimanche 28 juillet 2024.

Very Goule Trip Bessais-le-Fromental Cher

Dimanche

Participez à la course d’obstacles la plus déjantée du Berry ! Seul, entre amis ou en famille, venez défiez notre parcours composé d’épreuves terrestres et nautiques.

Course à pied, kayak, franchissements d’obstacles etc., oserez-vous vous avancer sur la ligne de départ ?! 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 10:00:00

fin : 2024-07-28 12:00:00

Route de l’Étang de Goule

Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire contact@villagedegoule.com

L’événement Very Goule Trip Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2024-02-19 par BERRY