Vert par Nature : Plantes et tisanes Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, samedi 1 juin 2024.

Vert par Nature : Plantes et tisanes Étiquette Nature vous propose un atelier DIY pour (ré)apprendre à utiliser certaines plantes du jardin pour prendre soin de soi. Tisanes, décoctions, infusions, macérations flatteront votre palais ! Samedi 1 juin, 09h30 Relais Nature du Parc de la Deûle 4 € / 3 € – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Le monde des tisanes est vaste et encore méconnu. (Ré)apprenez à identifier ces plantes du jardin qui, infusées ou préparées en décoction, agissent sur votre corps en flattant votre palais. Certaines ont des vertus médicinales, d’autres sont simplement bonnes au goût !

Avant de plonger dans le contenu de vos tasses, arrêtez-vous sur ces mots que l’on confond parfois et posez-vous les bonnes questions. Tisane ou infusion ? Quelles plantes ? Quand et comment les cueillir ? Quelles parties utiliser ? Avec Étiquette Nature, vous serez incollable sur le sujet !

Rendez-vous : 9 h 30

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 2 h

Tarif : 4 € / 3 €

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « link », « value »: « http://enm.lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

Pascaline Chombart