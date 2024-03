Vernis Rouge La Bellevilloise Paris, vendredi 19 avril 2024.

Le vendredi 19 avril 2024

de 19h30 à 21h30

.Public adultes. payant Sur place : 22 EUR

Prévente : 20 EUR

Vernis Rouge en concert unique à La Bellevilloise le 19 avril 2024 !

Révélée en 2019 avec d’éclectiques covers et mashups dépassant les +100K vues (Bosh, 13 Organisé, Clara Luciani, Aya Nakamura…) puis 3 singles originaux, Vernis Rouge offrait à son public fin 2022 un mini-EP de 3 de ses covers/mashups les plus appréciés sur ses réseaux, dont son hypnotique version dépouillée de « Au DD », sa bouleversante reprise de « Doudou », et le dynamique et festif mashup « Djomb x Bande organisée » (+200K vues cumulées sur les 2 vidéos).

L’artiste franco-libanaise de 24 ans à la plume affûtée dévoilait le 12 janvier 2023 dernier son tout 1er EP « Femme nue », porté par l’entraînant nouveau single « Juste une fois ». Un 1er opus au message fort, à travers lequel la femme comme l’artiste se mettent à nu face aux déceptions sentimentales, au fil de 6 titres aux prods sophistiquées de pop française moderne teintée d’orient. Un kaléidoscope de l’amour. Celui d’une femme, qui aime les femmes et être une femme.

En septembre 2023, elle sort son 2ème EP « Corps sauvages » porté par l’entraînant et sensuel single éponyme co-arrangé avec Corson et Boban Apostolov (Yseult, M. Pokora, Jenifer…) et suivi d’un Café de la Danse lui aussi COMPLET.

Son premier passage à The Voice en mars 2024 est un tournant dans sa carrière. Elle cumule plus de 20 millions de vues sur les plateformes grâce à sa reprise audacieuse de bande organisée

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



