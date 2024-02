Vente au déballage des ADOS Salle des fêtes Deauville, vendredi 12 avril 2024.

Vente au déballage des ADOS Salle des fêtes Deauville Calvados

Samedi

L’Amicale des Deauvillais d’Origine et Sympathisants organise une vente de vêtements et d’objets divers avec une soixantaine d’exposants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 09:00:00

fin : 2024-04-14 19:00:00

Salle des fêtes 118 ter avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie

