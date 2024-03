VELU EN CONCERT Canet, samedi 6 avril 2024.

VELU EN CONCERT Canet Hérault

Entre introspection et ouverture sur le monde végétanimal, entre ambiances acoustiques et atmosphères électriques, entre slam, hip hop et sonorités tendant parfois sur le métallique, VELU t’emmène pour un voyage où ça tangue sans mal de mer et où personne ne tombe à l’eau…

Au chapeau! +1€ pour les non adhérents

Entre introspection et ouverture sur le monde végétanimal, entre ambiances acoustiques et atmosphères électriques, entre slam, hip hop et sonorités tendant parfois sur le métallique, VELU t’emmène pour un voyage où ça tangue sans mal de mer et où personne ne tombe à l’eau…Après une quinzaine d’années à écumer les scènes Métal de France et d’ailleurs (3 albums et un EP avec Scorch) et à organiser plus d’une centaine de concerts à Montpellier (association Murmurlement), Velu navigue maintenant dans un registre slam! Tout en organisant et animant des Scènes Ouvertes Slam tous les mois à Gignac (café associatif Ô 4 Saisons), il sort aujourd’hui son 2ème album: « OUI ». Et c’est sur la scène de Théatr’O’Pont qu’il viendra présenter les titres de ce nouvel opus tout en pilosité! 1 1 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 22:30:00

47 Avenue du Pont

Canet 34800 Hérault Occitanie theatropont@hotmail.com

L’événement VELU EN CONCERT Canet a été mis à jour le 2024-03-17 par OT DU CLERMONTAIS