Vélo et Histoire Sur la route de Jean Moulin Square Jean Moulin Orgon, samedi 8 juin 2024.

Vélo et Histoire Sur la route de Jean Moulin.

La Médiathèque d’Orgon organise en partenariat avec les bibliothèques de Mollégès, Eygalières et Saint Andiol, Terre de Provence et Familles Rurales un petit circuit vélo au départ d’Orgon jusqu’au musée Jean Moulin le Samedi 8 Juin.



10h30 Départ du Square Jean Moulin à Orgon.

Pique-nique à Eygalières Stop à Mollégès Visite gratuite du musée Jean Moulin à Saint-Andiol.

Possibilité de ne faire qu’une partie du circuit.



Inscriptions et informations auprès de la Médiathèque d’Orgon. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:30:00

fin : 2024-06-08

Square Jean Moulin Avenue Jean Moulin

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Vélo et Histoire Sur la route de Jean Moulin Orgon a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence