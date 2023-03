Veillée d’Equinoxe du printemps Bar-brasserie La Belle Mer, 24 mars 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

Veillée d’Equinoxe du printemps

12 rue du Vieux Château Bar-brasserie La Belle Mer Breteville-en-Saire Cherbourg-en-Cotentin Manche Bar-brasserie La Belle Mer 12 rue du Vieux Château

2023-03-24 19:00:00 – 2023-03-24 23:00:00

Bar-brasserie La Belle Mer 12 rue du Vieux Château

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Passez une soirée conviviale qui annonce le printemps.

19h : menu fait maison et local (hors boisson) + contes : 25 € et 15 € (enfant).

20h : conte d’ici avec Krystin Vesterälen.

21h : A vous l’espace (venez avec des poèmes, des chansons, des contes, de la musique… en normand, en français, en anglais, en islandais, en javanais…).

Renseignements et réservation : restaurant La belle Mer – 06 65 18 08 22.

Passez une soirée conviviale qui annonce le printemps.

19h : menu fait maison et local (hors boisson) + contes : 25 € et 15 € (enfant).

20h : conte d’ici avec Krystin Vesterälen.

21h : A vous l’espace (venez avec des poèmes, des chansons, des contes, de la musique… en normand, en français, en anglais, en islandais, en javanais…).

Renseignements et réservation : restaurant La belle Mer – 06 65 18 08 22.

krystin.vesteralen@gmail.com

Bar-brasserie La Belle Mer 12 rue du Vieux Château Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2023-03-06 par