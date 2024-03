Sophro’balade voyage paradisiaque à Annoville Tourneville-sur-Mer, mardi 7 mai 2024.

Sophro’balade voyage paradisiaque à Annoville Tourneville-sur-Mer Manche

Entre vagues et dunes, laissez vous voyager pour un moment de lâcher prise, de respirations et d’évasion .

Une Alliance entre sophrologie, marche douce et découverte du territoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 14:30:00

fin : 2024-05-07 16:00:00

Annoville

Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie aimiesophrologie@gmail.com

L’événement Sophro’balade voyage paradisiaque à Annoville Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-29 par CDT Manche