Concerts gratuit Veigné, 25 mai 2024, Veigné.

Veigné,Indre-et-Loire

Pour son édition 2024, les estivales vous proposeront des concerts gratuits réunissant des talents émergents de la scène française. Venez profiter de ce moment musical enjoué et festif qui réunit tous les ans petits et grands. Restauration sur place et musique, la promesse d’une belle soirée !.

Samedi 2024-05-25 19:00:00 fin : 2024-05-25 . .

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For its 2024 edition, the estivales will offer free concerts featuring emerging talents from the French scene. Come and enjoy this lively, festive musical event, which brings together young and old every year. On-site catering and music, the promise of a great evening!

En su edición de 2024, los estivales ofrecerán conciertos gratuitos protagonizados por talentos emergentes de la escena francesa. Venga a disfrutar de la música festiva y animada que reúne cada año a jóvenes y mayores. Con comida y música in situ, ¡seguro que será una gran velada!

Die Sommerspiele 2024 bieten Ihnen kostenlose Konzerte mit aufstrebenden Talenten der französischen Musikszene. Genießen Sie diesen heiteren und festlichen musikalischen Moment, der jedes Jahr Groß und Klein zusammenbringt. Verpflegung vor Ort und Musik versprechen einen schönen Abend!

Mise à jour le 2023-09-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme