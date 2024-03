Veici ven ! Spectacle à la ferme Issendolus, samedi 22 juin 2024.

L’une est une chanteuse et comédienne extravagante, l’autre est une conteuse sémillante.

Dans Veici Ven ! , Malika Verlaguet & Céline Mistral mêlent leurs arts et leur énergie communicative pour faire pétiller la langue occitane et vous raconter l’histoire d’une éleveuse et de sa rencontre insolite avec une bête à cornes.

Leur récit a été créé à partir de rencontres et d’entretiens avec des éleveuses et éleveurs de l’Aubrac. Les liens à la terre, aux bêtes, et les réalités parfois rudes de ce métier y sont racontés avec fidélité, tendresse, humour et poésie. Nourri de témoignages réels, Il émeut et questionne, toujours avec respect, les pratiques agricoles actuelles.

Après le spectacle, ne partez pas ! Le Parc vous présentera le film réalisé par la Fédération des Foyers ruraux autour du projet éducatif “Revenons à nos moutons ». Puis le Potager de Nicolas vous proposera une visite guidée de son jardin productif et créatif ainsi qu’un concert du groupe Pad Box Indi pour l’inauguration de son four à pizza !

Une restauration sur place est possible, pensez à réserver en arrivant.

Production Sirventés, Cultura de primièra necessitat

Avec le soutien de Le Parc Naturel Régional de L’Aubrac, la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac, la DRAC Occitanie-ACT12, la région Occitanie, le département de l’Aveyron.

Spectacle gratuit tout public, à partir de 6 ans.

Durée 1h

Prévoir des bottes.

En cas de pluie, le spectacle sera en intérieur.

Samedi 22 juin

15h30 –Spectacle Veici Ven (à l’extérieur s’il fait beau, dans une grange s’il pleut).

16h30: Présentation du film des foyers ruraux sur le programme éducatif “Revenons à nos moutons” et présentation des travaux des enfants des écoles d’Assier, Reyrevignes, Gramat et Rocamadour.

Visite du potager par Nicolas

19h00 Concert avec le groupe Pad Box Indi pour la Fête de la Musique / Inauguration du four à pizza / Restauration sur place par le Potager de Nicolas (pensez à réserver en arrivant sur place)

Dimanche 23 juin

11h00 Spectacle Veici Ven

12h00 Restauration sur place à l’issue du concert (pensez à réserver en arrivant) EUR.

Début : 2024-06-22 15:30:00

fin : 2024-06-22 21:00:00

Le Potager de Nicolas

Issendolus 46500 Lot Occitanie

