Fête annuelle du 15 août à Vaux Vaux Valence-en-Poitou, 15 août 2024, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-15

Brocante vide-grenier, randonnée pédestre, marché de producteurs, manèges et repas animé à 19h. Feu d’artifice offert par la commune de Valence-en-Poitou.

Buvette – Sandwichs – Café toute la journée.

Vaux

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou