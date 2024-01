Cracher de birgorneaux Rue Raoult Magdelaine Varaville, dimanche 19 mai 2024.

Cracher de birgorneaux Rue Raoult Magdelaine Varaville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 14:00:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

Vous ne connaissez pas encore ce sport consistant à cracher le plus loin possible un bigorneau ? C’est le moment de vous lancer, fous rires garantis !

Information auprès du Chef Thierry Ramard.

Rue Raoult Magdelaine Plage du Hôme Varaville, près du Club Varafrogs

Varaville 14390 Calvados Normandie



L’événement Cracher de birgorneaux Varaville a été mis à jour le 2024-01-21 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge