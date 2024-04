Vanille solaire Sermamagny, dimanche 19 mai 2024.

Vanille solaire Sermamagny Territoire de Belfort

Test de cuisine solaire avec les premiers légumes de la saison pour une dégustation à midi et séchage et cuisine solaire avec les fleurs du printemps pour réaliser au goûter un gâteau doux au goût et pour l’environnement. Dès 12 ans Sur inscription EUR.

Début : 2024-05-19 14:00:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Vanille solaire Sermamagny a été mis à jour le 2024-03-29 par COORDINATION BELFORT