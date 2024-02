Vade Retro, récital « polyphobique » Le Garage Théâtre Cosne-Cours-sur-Loire, samedi 9 mars 2024.

Vade Retro, récital « polyphobique » Le Garage Théâtre Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Féroce, tendre et souvent drôle, les deux artistes ont composé une galerie de personnages en proie à leurs inquiétudes, nous offrant un miroir kaléïdoscopique intemporel et pourtant très actuel de nos propres doutes, désirs inavouables, replis stratégiques, et tentatives de conjurer le sort… Figures touchantes ou grotesques, effrayées et parfois effrayantes… humaines, toujours ! Car au fil de ces eaux troubles, c’est bien entendu d’amour, de désir et de la Vie tout court dont il est question.

Entrée libre, participation au chapeau. .

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09 22:00:00

Le Garage Théâtre 235 Rue des Frères Gambon

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

