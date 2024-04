Vachement’ Bal Café Vélo (Agen) Agen, jeudi 27 juin 2024.

Vachement’ Bal au Café vélo d’Agen Jeudi 27 juin, 18h30 Café Vélo (Agen)

Jeudi 27 juin, une nouvelle fois Café Vélo et Culturas d’Òc se retrouvent pour une soirée dansante et conviviale.

Un after work autour d’une plancha et en musique avec les musiciens de Culturas d’Òc, moment de bal à partager avec des danseurs qui t’entraineront dans la danse.

Premier Vachement Bal de l’été. Réservation obligatoire repas + bal :

www.helloasso.com/associations/culturas-d-oc/evenements/le-vachement-bal-au-cafe-velo-d-agen/widget-vignette

Culturas d’Òc

06 76 31 33 22

www.culturasdoc.fr

occitan