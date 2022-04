V AND B FEST’ Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

V and B Fest' : près de 30h de concert live ! Les concerts se dérouleront le vendredi soir, samedi soir et le dimanche soir. Une programmation éclectique et intergénérationnelle sera proposée mêlant artistes locaux, nationaux et internationaux. Afin d'accueillir une trentaine d'artistes, 3 scènes seront aménagées sur le site du festival. Deux scènes joueront en alternance sur le site du V and B Fest'. La promesse de beaux concerts et d'une belle ambiance ! Des points de restauration et des bars seront également installés sur l'ensemble du site. De nombreuses surprises à découvrir sur place ! vendredi: 17h-2h
samedi: 16h-2h45
dimanche: 15h-2h Retrouvez toute la programmation et les infos pratiques sur : L'ambiance d'un festival à la sauce V and B en version XXL ! Le plus grand rassemblement de VandBistes se déroulera les 26, 27 et 28 août 2022 à Château-Gontier-sur-Mayenne contact@vandbfest.fr https://vandbfest.fr/

