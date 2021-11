Ornans Ornans Doubs, Ornans Université ouverte – transition écologique et inégalités Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Université ouverte – transition écologique et inégalités Ornans, 11 janvier 2022, Ornans. Université ouverte – transition écologique et inégalités Cinéma Eldorado 7, Avenue Président Wilson Ornans

2022-01-11 – 2022-01-11 Cinéma Eldorado 7, Avenue Président Wilson

Ornans Doubs Le Cinéma Eldorado vous invite à en savoir plus sur la transition écologique et les inégalités lors d’une conférence animée par Jean-Louis Doney.

Entrée libre. Le Cinéma Eldorado vous invite à en savoir plus sur la transition écologique et les inégalités lors d’une conférence animée par Jean-Louis Doney.

Entrée libre. Cinéma Eldorado 7, Avenue Président Wilson Ornans

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Cinéma Eldorado 7, Avenue Président Wilson Ville Ornans lieuville Cinéma Eldorado 7, Avenue Président Wilson Ornans