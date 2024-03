Unisports Olivet Olivet, samedi 25 mai 2024.

Unisports Nous vous proposons une journée conviviale au Domaine du Donjon à olivet. Venez faire des rencontres et sociabiliser grâce au sport. Samedi 25 mai, 10h00 Olivet Entrée gratuite sous inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T17:00:00+02:00

Dans le cadre de mes études en Licence 3 STAPS, nous devons avec un groupe d’amis, réaliser un projet libre. Nous sommes une équipe de quatre étudiants passionnés, avides de savourer chaque instant de la vie et de créer des souvenirs inoubliables à travers nos interactions. convaincus que le plaisir de vivre est la clé du bonheur, nous incarnons la joie de vivre et sommes prêts à partager cette énergie positive.

Pour ce projet nous sommes partie du postulat simple : de nos jours les liens sociaux entre personnes diminuent. Etant en étude Sportive nous savons que le sport peut permettre de créer des liens sociaux.

C’est pourquoi ! Nous proposons une journée Sportive au Domaine du donjon le 25 mai 2024.

Durant cette journée des activités adaptées aux différents publics seront proposées avec par exemple des activités détentes comme du yoga ou du Pilate, des sports collectifs comme du beach Volley, de l’ultimate ou du foot, et enfin des activités de cohésions.

Afin de continuer dans cette élan de rencontre et de partage, nous proposerons un Pique- Nique le midi avec plusieurs animations durant ce temps là.

Nos objectifs sont simples, renforcer les lien sociaux, créer des interaction et des rencontre par le sport et passer une journée conviviale et sportive dans la joie et la bonne humeur.

Afin d’avoir plus d’information, je vous invite à jeter un coup d’œil sur nos réseaux sociaux suivant :

Facebook : Unisports Unisports

instagrame : __unispots__

twitter : @UOlivet13574

Olivet Domaine du Donjon Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

sport sociabiliser