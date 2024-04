Une visite en mode nuit au MOBE ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, samedi 18 mai 2024.

Une visite en mode nuit au MOBE ! Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Entrée gratuite

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Tout au long du parcours et toute la soirée, une playliste Nature vous accompagne, vous immergeant dans l’univers des animaux nocturnes, de la pleine nuit qui voit se développer une vie fourmillante d’activités lorsque nous, humains, dormons. Des lampes torches vous seront proposées pour une visite en mode nuit !

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) est un musée de culture scientifique. Quatre niveaux d’expositions pluri-médias décloisonnent les savoirs et mettent en scène collections, manipes, spectacles audiovisuels, jeux numériques, maquettes. Tram, ligne A, ligne B Bus SNCF

