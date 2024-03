UNE HEURE DE PHILOSOPHIE THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, samedi 27 avril 2024.

Le spectacle d’humour qui vulgarise la philosophie !Un homme ordinaire (Christophe Delort) retrace l’histoire incroyable de la philosophie et les idées des grands philosophes en 3600 secondes*.Du procès de Socrate à l’éternel retour de Nietzsche, de la caverne de Platon à la joie de Spinoza…Un spectacle interactif et didactique pour les débutants curieux d’apprendre ou les initiés qui souhaitent revoir les bases avec humour. Une citation entre guillemets par un auteur anonyme ça fait toujours plus sérieux – Anonyme.*3600 secondes = 1 heure pour les nuls en maths.Collaboration à l’écriture : Oscar BurtonDessins : Christophe Auzolles et Ana CarageLes billets Catégorie 1 Carré Or sont en vente uniquement sur notre site : https://theatrealouest.com/lyon/spectacle/reserver-places/christophe-delort-une-heure-de-philosophie

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 21:15

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69