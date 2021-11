Une femme libre MJC de Saint-Chamond, 4 février 2022, Saint-Chamond.

Une femme libre

MJC de Saint-Chamond, le vendredi 4 février 2022 à 20:30

On se réveille avec Elle, et durant un instant anodin de son quotidien, on se retrouve pris dans la spirale infernale de ce que peut être une de ses journées banales, de la routine de l’enfermement moral et physique naisse ses prises de parole qui nous interroge sur la place des femmes. A la recherche de son téléphone, la voilà dialoguant avec son enfant, lancée dans une escalade à rebours pour retrouver ce fichu combiné. Un parcours du combattant minuté et prétextes à réflexions. Exploitée deux fois, à la maison et au travail, elle a pourtant acquis tout ce qu’on pourrait souhaiter, tout sauf l’essentiel : être traité comme une personne, un individu qui ne soit pas subordonnée à un homme, à son regard ou à celui d’un enfant…

7€ adh, 10€ ext

Une femme libre, nous projette dans la vie de Louise, femme au foyer, femme au travail, femme politique.

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire



