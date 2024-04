Une exposition à venir ; l’à venir d’une exposition Musée de l’Hospice Saint-Roch Issoudun, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Rencontre avec Nicolas Hérubel, autour du montage de l’exposition « Design »

C’est ici l’occasion de partager ce qui est à l’origine d’un projet d’exposition et d’en annoncer ses développements.

Selon quels propos et quels sont les protagonistes qui participent à la naissance de l’entité ainsi constituée, exposée au regard du public ?

Quels sont les corps de métiers qui œuvrent secrètement à cet accomplissement ?

La salle carrée du musée, régulièrement dévolue à la présentation des collections, est aussi un haut lieu de vie du musée lorsque viennent les moments où elle se soustrait au regard du public.

Que ce soit à titre festif, pour y accueillir occasionnellement un vernissage, ou productif, cette salle vit au rythme du battement des activités qui irriguent le musée : œuvres faisant l’objet de toutes les attentions avant de rejoindre les réserves, œuvres arrivées de convoyage pour de futurs accrochages, cette salle carrée est le lieu où pousse le levain de ce qui sera offert à la gourmandise des esprits curieux, contre toute attente.

Que se trame-t-il en ces lieux ? Au départ de quelles intuitions, inventions, négociations, bonnes et mauvaises fortunes des êtres allient leurs compétences et se mettent au diapason d’un sujet qui sera soumis au regard critique du public ?

Autant de réflexions qui vous sont proposées en partage et quoi de mieux que de choisir la Nuit des musées pour prendre avec vous le pouls de ce qui va devenir ?

