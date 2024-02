Une danse est un poème – Orchestre de chambre de Paris Théâtre du Châtelet Paris, lundi 29 avril 2024.

Le lundi 29 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. A partir de 8 ans. payant

Tarifs pleins

Cat. 1 = 45€

Cat. 2 = 36€

Cat. 3 = 25€

Cat. 4 = 17€

Cat. 5 = 10€

Cat. 6 = 5€

Ce programme orchestral rend hommage aux liens étroits entre musique et danse, à l’occasion de la journée internationale de la danse.

À l’occasion de la journée internationale de la danse, Camille Thomas, violoncelliste à la carrière internationale, retrouve l’Orchestre de chambre de Paris le 29 avril prochain, pour un concert dirigé par Gábor Takács-Nagy.

La musicienne franco-belge multi-récompensée participe à ce programme orchestral qui rend hommage aux liens étroits entre musique et danse.

Découvrez DANCE, une œuvre de la compositrice britannique Anna Clyne créée en 2019, qui repose sur un poème de son père, Leslie Clyne :

Dance, when you’re broken open.

Dance, if you’ve torn the bandage off.

Dance in the middle of the fighting.

Dance in your blood.

Dance, when you’re perfectly free.

Au programme également, d’autres allusions à l’art de la danse avec Platée : suite des danses de Rameau, Pulcinella de Stravinsky et la Symphonie n° 5 en si bémol majeur de Schubert.

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle

L’Olympiade culturelle est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle explore les liens entre l’art et le sport, mais aussi les valeurs communes aux arts et aux sports comme l’excellence, l’inclusion, la diversité culturelle, l’universalisme. Elle amène la culture dans les lieux sportifs ou insolites. De l’été 2022 à septembre 2024, plusieurs grands rendez-vous sublimeront, grâce à la création artistique, le dialogue entre sport et culture.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

