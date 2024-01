Un tableau Une histoire Crozant, vendredi 9 août 2024.

Un tableau Une histoire Crozant Creuse

Visite proposée aux visiteurs curieux d’en savoir plus sur les œuvres exposées. La médiatrice a préparé des anecdotes sur certaines d’entre elles et les visiteurs sont invités à choisir celles de leur choix pour découvrir leurs histoires. À partir de 10 ans. Prix compris dans la visite.

Hôtel Lépinat

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine hotel.lepinat@ccpaysdunois.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 16:00:00

fin : 2024-08-09 17:00:00



L’événement Un tableau Une histoire Crozant a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Pays Dunois