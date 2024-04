Un soir sur le Rebord du Monde Rendez-vous communiqué lors de l’inscription Campan, jeudi 8 août 2024.

Un soir sur le Rebord du Monde Rendez-vous communiqué lors de l’inscription Campan Hautes-Pyrénées

Petite randonnée du soir, depuis les environs du col d’Aspin, pour aller se percher sur une hauteur et admirer le coucher de soleil et le lever de lune. Nous philosopherons en lecture et nous nous imprégnerons en écoutant la nature. Retour sous les étoiles et à la lampe frontale.

Sous inscription auprès du CPIE. 10 10 EUR.

Début : 2024-08-08 19:00:00

fin : 2024-08-08 23:00:00

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie cpie65@wanadoo.fr

