UN MOMENT AVEC LE PÈRE NOËL Mayenne

2021-12-03 – 2021-12-03

Mayenne Mayenne Le Père Noël sera au cœur des illuminations de la ville, accompagné des mascottes de Noël.

Un moment à vivre en famille en attendant Noël… Tout le mois de décembre à Mayenne, rendez-vous avec le Père Noël. +33 2 43 30 21 21

Mayenne

