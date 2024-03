Un jardin philosophe se visite avec les cinq sens, et dans le bon sens Un jardin philosophe Bœrsch, samedi 1 juin 2024.

Un jardin philosophe se visite avec les cinq sens, et dans le bon sens Passé l’accueil, on fait une première pause près du voluptueux rosier « Brigitte Bardot », adossé à la treille muscate marquant la croisée des chemins. A partir de là, dans quel sens aller ? 1 et 2 juin Un jardin philosophe Entrée : 4 €. – de 18 ans : gratuit. Mineurs accompagnés. Plateau pour les artistes. Chiens en laisse. Stationner route Saint-Léonard. S’engager à pied dans le chemin rural, à 50m au-delà de la Porte Haute (fléchage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Passé l’accueil, on fait une première pause près du voluptueux rosier « Brigitte Bardot », adossé à la treille muscate marquant la croisée des chemins. A partir de là, dans quel sens aller ?

De la droite arrive un écho charmeur qui invite à franchir le grand pont. On peut, bien sûr, sans plus tarder, aller s’asseoir dans la clairière du nymphée de la Dame blanche pour écouter le dialogue des musiciens avec les oiseaux, ou celui du comédien avec sa toute dernière fleur ; mais poursuivre de là son chemin et s’engager par ce côté dans la douve serait un contre sens.

La visite logique et raisonnée en même temps que sensuelle du jardin commence vers la gauche par la découverte du potager, des enclos initiant à l’esprit du lieu, et se poursuit dans le verger, où se trouvent parmi les fruitiers des curiosités branchées et de belles personnes entourées de fleurs ou de vanneries, qui livrent les secrets de leurs savoir-faire. C’est de là qu’on descend dans la douve, dont la longue et verte coulée entre haute muraille et ruisseau scintillant conduit à la bambouseraie qui encadre le petit pont, par où l’on rejoint la clairière où, non loin de la Dame blanche, se produisent les artistes chargés d’affiner notre entendement du monde…

Pour en savoir plus sur le jardin :

https://www.un-jardin-philosophe.com/index.html

https://www.un-jardin-philosophe.com/videos/AH-par-DS.mp4

Pour en savoir plus sur les manifestations récentes :

https://www.un-jardin-philosophe.com/7-0-une-nouvelle-un-jardin-philosophe.html

Un jardin philosophe 50 rue Mgr Médard Barth, 67530 Bœrsch Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 95 80 47 »}, {« type »: « email », « value »: « ecatherine.kern@orange.fr »}] [{« link »: « https://www.un-jardin-philosophe.com/index.html »}, {« link »: « https://www.un-jardin-philosophe.com/videos/AH-par-DS.mp4 »}, {« link »: « https://www.un-jardin-philosophe.com/7-0-une-nouvelle-un-jardin-philosophe.html »}] Situé à 35 km de Strasbourg, aux abords de l’enceinte médiévale de la petite ville de Boersch et au pied du Mont Sainte-Odile, ce jardin privé d’un hectare, labellisé Jardin remarquable, s’inscrit dans un riche contexte historique et paysager.

C’est au XIXe siècle qu’il fut aménagé en jardin d’agrément et devint le berceau de la famille d’artistes Spindler.

Ses propriétaires actuels, Catherine et Erwin Kern, s’attachent à le restaurer en mettant en valeur ses enclos ombragés, son verger lumineux, son ruisseau cascadant, et à le faire évoluer autour de petites folies miroitantes, d’une Dame blanche…

Ils conçoivent sa visite comme une initiation à l’esprit du lieu, à l’art et à la philosophie des jardins, mais aussi comme une rencontre : une promenade enrichie par des moments de lecture et d’échanges.

Lors de manifestations nationales (Fête de la Nature, Rendez-vous aux jardins, Journées européennes du patrimoine), scénographies, expositions et programmes musicaux sont assurés par les artistes et membres bénévoles de l’association La Terre est bleue. Stationnement possible route de Saint-Léonard. S’engager à pied dans le sentier Heffpfad, à 50m au-delà de la Porte Haute (fléchage)

Boersch

©Catherine Kern