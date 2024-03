Un dimanche matin qui conte ! Tréhorenteuc, dimanche 9 juin 2024.

Un dimanche matin qui conte ! Tréhorenteuc Morbihan

Les dimanches matin de février à décembre, partez à la rencontre des légendes de Brocéliande. Marie Tanneux vous donne rendez-vous sur un petit circuit pour découvrir hauts lieux et chemins plus secrets, entre histoire et légendes.

-> lieu communiqué à la réservation ;

-> 2h30 3 à 5km, à 10h30;

-> Prévoir chaussures adaptées, porte-bébé, eau et chapeaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 10:30:00

fin : 2024-06-09 13:00:00

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne louisedebrecilien@yahoo.fr

