Un dimanche à la campagne « Les Desserts d’Alex » Racines Aube

Dimanche 21 avril RACINES Un dimanche à la campagne, de 10h à 19h. EARL Champton, Alain Coquille, 5 rue des chaillots. Venez découvrir une ferme laitière avec transformation en yaourts fermiers et faisselles au sein de la Champagne humide. Vous aurez accès au marché du pays local, aux animations pour les petits et grands. Une tombola sera organisée avec un panier garni à gagner. Confiseur vente sucrerie local. Safranier vente de produits dérivés de safran. Confiture vente de confitures locales. Miel vente de miel local. Menu à 12 € burger au Chaource, frites et yaourts fermiers. Brioche au chaource 4 €. Frites 3 €. Yaourts fermiers produits sur place. Bières et jus de fruits locaux. Contact 06 31 80 43 96 champton@orange.fr Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 10:00:00

fin : 2024-07-21 18:00:00

5 rue des chaillots

Racines 10130 Aube Grand Est champton@orange.fr

