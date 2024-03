Un Biau Dimanche Le Bois Jahan Divatte-sur-Loire, samedi 31 août 2024.

Un Biau Dimanche Festival bio 31 août et 1 septembre Le Bois Jahan Samedi 10€ ; Dimanche gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-31T18:00:00+02:00 – 2024-08-31T23:59:00+02:00

Fin : 2024-09-01T11:00:00+02:00 – 2024-09-01T18:00:00+02:00

Samedi 31 aout 2024 à partir de 18h :

Concert avec Johnny Montreuil, danse du feu avec Mathieu Salaun

Bar, restauration

Entrée 10€

Dimanche 01 septembre 2024 à partir de 11h :

C’est la 8ème édition de ce festival qui met en avant le bien manger, bien boire et bien vivre dans une ambiance champêtre et conviviale notamment avec son marché bio et de créateurs.

Il fait la part belle aux artistes et offre des prestations de qualité aux visiteurs.

Cette année, dès le samedi soir, c’est Johnny Montreuil qui enflammera le public avec son groupe de rock. Il a récemment confirmé son succès en sortant son 3ème album, toujours dans une atmosphère festive et dansante.

La soirée se poursuivra avec Mathieu Salaun danseur et jongleur de feu, un spectacle féerique qui enchante petits et grands.

Le dimanche, la fête continue dans cet espace bucolique, avec le Piano Mobile de Kasper qui entrainera ceux qui le souhaitent à chanter et danser.

On retrouvera de nouveau Mathieu Salaun et son Spectacle de jongle tout au long de la journée et Cabaret’cyclette fera le bouheur des enfants avec son manège à pédales en musique !

Théatre, maquillage artistisque, causeries et conférences ponctueront ce festival

Le Bois Jahan Le Bois Jahan 44450 BARBECHAT Divatte-sur-Loire 44450 Barbechat Loire-Atlantique Pays de la Loire