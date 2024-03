Un atelier créatif proposé dans le cadre de « L’Illustre 2024 » autour de Junko Nakamura Médiathèque Saint-Marceau Orléans, mercredi 3 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T15:00:00+02:00 – 2024-04-03T16:30:00+02:00

Par Lucie Bretonneau

Dans son livre Quand il pleut, Junko Nakamura nous apprend à porter un regard poétique sur un quotidien que cet atelier propose de mettre en image. Durant une heure et demi, les participants et participantes seront encouragés à concevoir un visuel grand format réalisé grâce à la confection de tampons en carton, servant de modules pour construire des formes plus complexes, afin de représenter une scène de vie vécue ou imaginée. Au cours de ce temps de production où l’âge des créateurs n’a pas d’importance, rêver et partager sera fortement encouragé !

Durée : 1h30

Médiathèque Saint-Marceau 2, rue des Roses – 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 68 45 45

gratuit