Un atelier créatif proposé dans le cadre de « L’Illustre 2024 » autour de Junko Nakamura Centre Charles Péguy Orléans, mercredi 10 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T15:00:00+02:00 – 2024-04-10T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-10T15:00:00+02:00 – 2024-04-10T16:30:00+02:00

Par Nathalie Ravier

Atelier dessin aux crayons de couleur autour des illustrations de Junko

Nakamura. Faire découvrir aux participant.e.s cette manière d’aborder la couleur en leur transmettant des techniques de dessin aux crayons de couleur. On reprendra des scènes de jour et de nuit, et des scènes qui mêlent l’obscurité et la lumière avec des couleurs bien vives.

Durée : 1h30. À partir de 6 ans

Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}]

gratuit