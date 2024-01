UN AN DANS LES ZONES HUMIDES Montsoreau, samedi 2 mars 2024.

UN AN DANS LES ZONES HUMIDES Montsoreau Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 13:00:00

L’illustrateur-naturaliste Benoit Perrotin a passé un an dans les zones humides du territoire. Plongez dans son univers artistique à la rencontre de ces espaces fragiles et méconnus, pourtant étonnants et foisonnants de vie.

Au fil de l’exposition, les créations sonores de Boris Jollivet vous accompagnent pour une immersion garantie !

15 avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr



