Un amour de fée Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, jeudi 6 juin 2024.

Une jolie aventure féérique et éducative vous attend !Enfants

Spectacle très jeune public

A partir de 1 an

Cie La petite fée



Un petite fée bien maladroite va devoir sauver son ami Archi le hibou des lutins farceurs et trouver son élément l’eau, le feu, l’air ou la terre.



La fée LiLou est bien seule… Comme elle ne sait pas encore utiliser ses pouvoirs magiques, les autres fées se moquent d’elle. Elle préfère donc rester à l’écart des autres mais elle va croiser Archi, le vieil hibou de la forêt. Lorsque celui-ci est kidnappé par les lutins, la petite fée va devoir faire tout son possible pour le retrouver !



Pour y parvenir, elle devra trouver l’origine de son pouvoir parmi les différents éléments l’eau, le feu, la terre et l’air. Mais rien ne semble fonctionner. Va t-elle y parvenir ? Elle aura sans nul doute besoin de l’aide de tous les enfants ! Une jolie aventure féérique et éducative vous attend ! 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 10:00:00

fin : 2024-06-06

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

