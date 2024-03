« Ukraine Fire » Dakh Daughters MC2 Grenoble Grenoble, jeudi 28 mars 2024.

« Ukraine Fire » Dakh Daughters Cabaret rock, poétique et burlesque, véritable cri pour la paix ! Jeudi 28 mars, 20h00 MC2 Grenoble Tarif : 10 à 29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T20:00:00+01:00 – 2024-03-28T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-28T20:00:00+01:00 – 2024-03-28T21:30:00+01:00

24 février 2022, jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, tout s’écroule. Deux semaines plus tard, les artistes des Dakh Daughters rejoignent la France. De leur premier spectacle Freak Cabaret, concentré festif,

ardent et féroce de femmes qui revendiquaient leur liberté, elles puisent aujourd’hui une intense force de résistance. Leur besoin de raconter le monde est toujours aussi vivant et répond désormais à l’urgence de

témoigner de la réalité, d’opposer au front de la guerre celui de l’art.

Ukraine Fire reprend les codes chers aux Dakh Daughters : des chants faits de textes poétiques, populaires et traditionnels accompagnés de projections vidéo, tantôt fantasmagoriques tantôt réalistes, une orchestration live détonante, assemblage sonnant comme un cocktail artisanal lancé contre le mur de la résignation.

Hommage aux lignes harmoniques slaves, compositions théâtrales rock, minimalistes ou explosives, Ukraine Fire est un cabaret punk magistral, porté par des femmes aux voix puissantes et sensibles qui donnent à voir et à « panser » le monde d’aujourd’hui. Un grand poème musical qui témoigne de la violence de la guerre et de l’immense espoir du peuple ukrainien.

MC2 Grenoble 4 Rue Paul Claudel, 38100 Grenoble