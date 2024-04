Concert 100% Vivaldi à Grenoble : Les 4 Saisons et les beaux concerti Eglise Saint-Louis Grenoble, mercredi 1 mai 2024.

Concert 100% Vivaldi à Grenoble : Les 4 Saisons et les beaux concerti Eglise Saint-Louis Grenoble Mercredi 1 mai, 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-01 18:30

Fin : 2024-05-01 20:00

Rendez-vous 100% Vivaldi au sein de l’église Saint-Louis de Grenoble ! Un concert plein d’émotions avec les plus belles œuvres de musique baroque italienne de Vivaldi ! Mercredi 1 mai, 18h30 1

Vivez une expérience immersive et enchanteresse, entièrement dédiée musicien génie Vivaldi. Un événement à ne pas manquer pour tous les passionnés de Vivaldi et de l’élégance musicale baroque. Nos musiciens exceptionnels vous feront voyager à travers les célèbres « Quatre Saisons » avec une passion et une précision qui raviront vos sens. Mais ce n’est pas tout : préparez-vous également à être éblouis par une sélection des plus beaux concerti de Vivaldi, offrant une exploration riche et colorée de son œuvre magistrale.

Programme

Le Printemps

Concerto pour flûte en Sol min. « La notte »

La follia

Concerto pour flûte en Ré Maj. « Il Gardellino »

Concerto pour 2 violons en La min.

Concerto pour piccolo en Ut min.

L’été

Eglise Saint-Louis 2 Rue de Sault 38000 Grenoble Secteur 2 Grenoble 38000 Isère