Trouville-sur-Planches Hold-up et bras cassés d’Arsène Mosca Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

Trouville-sur-Planches Hold-up et bras cassés d’Arsène Mosca Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer Calvados

Trouville-sur-Planches, votre rendez-vous culturel trouvillais revient pour une saison 2 !

Rendez-vous le 18 mai, à 19h30, pour le spectacle Hold-up et bras cassés , d’Arsène Mosca.

Avec Arsène Mosca, Sébastien Loew, Ségolène Prunier et Christophe Rogault

Synopsis du spectacle

Tout était planifié, tout devait bien se passer. Et pourtant… Lors de ce Hold-up dans un bistrot parisien, rien ne se déroule comme prévu ! Des personnages natures dans des situations improbables… Un flingue, des ballons de rouge et des biftons un cocktail explosif et jubilatoire ! Les tontons Flingueurs ne sont pas très loin… Avec son ambiance délicieusement rétro et des répliques incisives, cette comédie vous emmène au cinéma !

Lieu de rendez-vous Salon des Gouverneurs, Boulevard de la Cahotte, 14 360 Trouville-sur-Mer

Le tarif réduit est applicable aux résidents trouvillais, aux personnes de moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et aux personnes en situation de handicap. Un justificatif sera à présenter à l’entrée du spectacle.

Début : 2024-05-18 19:30:00

fin : 2024-05-18

Casino Barrière Trouville Boulevard de la Cahotte

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

