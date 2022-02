Trophée SNSM Cavalaire-sur-Mer Cavalaire-sur-Mer Catégories d’évènement: Cavalaire-sur-Mer

Var

Trophée SNSM Promenade de la Mer Plage du centre-ville Cavalaire-sur-Mer

2022-05-20 – 2022-05-21

Cavalaire-sur-Mer Var Cavalaire-sur-Mer Régate de voiliers habitables sur 2 jours avec 80 à 100 bateaux attendus. Promenade de la Mer Plage du centre-ville Cavalaire-sur-Mer

