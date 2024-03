Trophée des champions Fontgombault, samedi 28 septembre 2024.

Trophée des champions Fontgombault Indre

Samedi

Course cycliste de 175 km disputée en ligne avec la participation de près de 200 coureurs élites venant de toute la France et quelques équipes étrangères. Une caravane publicitaire et des voitures anciennes défileront sur le parcours, une heure avant l’épreuve.

Départ à Fontgombault et ensuite course en ligne dans la PNR de la Brenne avec passages dans les communes suivantes Bénavant, Le Blanc, St Hilaire sur Benaize, Mauvières, Bélâbre, Chalais, Lignac et Tilly. Circuit Final et Arrivée à Valdivienne (86).

Course à Fontgombault avec le Mini-Tour Blancois (Après-Midi).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 11:00:00

fin : 2024-09-28

Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire usargentoncyclisme@aol.com

