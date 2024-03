TRIO COURTOIS / ERDMANN / FINCKER LE TRITON Les Lilas, vendredi 7 juin 2024.

TRIO COURTOIS / ERDMANN / FINCKER LE MARATHON ANNIVERSAIRE #1 Vendredi 7 juin, 20h00 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T21:30:00+02:00

Fin : 2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T21:30:00+02:00

LOVE OF LIFE / NOTHING ELSE

Après treize ans d’existence, cinq répertoires et cinq disques dont le célèbre « Love of Life » enregistré en Californie, une tournée aux Etats-Unis, d’innombrables concerts dans toute l’Europe…toujours le même enthousiasme à se retrouver pour le trio de Vincent Courtois, Daniel Erdmann et Robin Fincker. Et pour célébrer comme il se doit son quatorzième anniversaire, le trio a décidé de venir d’organiser au Triton une sorte de marathon anniversaire, avec une série de quatre programmes en deux soirées !

Pour cette première soirée, un magnifique programme qui commencera avec « Love of Life », inspiré par l’oeuvre de Jack London, et qui se poursuivra avec « Nothing else », plongée dans une version totalement improvisée du trio…

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://letriton.com/programmation/trio-courtois-erdmann-fincker-3103 »}]

Tina Merandon