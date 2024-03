Trio Boussac-Bourg, dimanche 12 mai 2024.

Trio Boussac-Bourg Creuse

Avec Christine Mas, Virginie Perret, Alain Bruhl .Son, mouvement, souffle, deux duos fusionnent en un trio inédit. A travers le clavier soufflé du mélodica et celui percussif du métallophone de Christine Mas, le saxophone et les objets sonores plus ou moins identifiés d’Alain Brühl, la danseuse Virginie Perret tisse la toile de cette rencontre improvisée. Ces habitué-e-s aux aventures inédites se rejoignent et s’entremêlent dans une nouvelle expérience créative, assemblage surprise d’énergies et d’imaginaires. .

Début : 2024-05-12 17:00:00

fin : 2024-05-12

Les Martinats

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine

