TRIATHLON DES SETTONS Montsauche-les-Settons, dimanche 25 août 2024.

TRIATHLON DES SETTONS Montsauche-les-Settons Nièvre

Triathlon des Settons www.morvan-trisports.fr

Triathlons XS, S et M ou Aquathlons pour les plus jeunes catégories. Une natation en milieu naturel, des parcours cyclistes magnifiques et la course à pied au bord du lac.

Un site magnifique pour venir en famille et profiter d’un parcours vélo vallonné sans être trop technique.

Le dimanche 25 Août 2024, retrouvons-nous au lac des Settons pour la 34ème édition de notre manifestation sportive !

Voici les horaires des courses TRIATHLON XS => 9h00

TRIATHLON S => 10h30 (individuel et relais)

AQUATHLON J1 => 13h

AQUATHLON J2 => 13h15

TRIATHLON M => 14h30 (ind et relais)

Inscriptions https://inscriptions-teve.fr/triathlon-des-settons-2024

Il y en aura pour tous les goûts, dans un cadre d’exception. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25

fin : 2024-08-25

LAC DES SETTONS

Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bernardgeffroy@bbox.fr

L’événement TRIATHLON DES SETTONS Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2024-03-20 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS