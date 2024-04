TRÉSORS PUBLIC LE FESTIVAL DE CANNES… EN HAUTE-MARNE! Langres, samedi 18 mai 2024.

Tout public

La séance des Trésors Publics du mois de mai est consacrée au cinéma. À partir des références prêtées par la Médiathèque départementale et des documents issus des collections langroises, on découvrira les liens tissés entre le 7e art et la Haute-Marne.

En partenariat avec la Médiathèque départementale de la Haute-Marne.

Ado-adultes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

4 Rue du Cardinal de la Luzerne

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est bibliotheque.arland@langres.fr

