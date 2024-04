TRENTIÈME ANNIVERSAIRE DU VOLLEY-BALL AJOLAIS Salle des sports Jean Gallaire Le Val-d’Ajol, samedi 15 juin 2024.

TRENTIÈME ANNIVERSAIRE DU VOLLEY-BALL AJOLAIS Salle des sports Jean Gallaire Le Val-d’Ajol Vosges

Samedi

Le club de Volley-ball Ajolais célèbre cette année ses trente années d’existence.

Des festivités sont organisées sur la journée où nous concoctons diverses surprises et animations. Au programme dès 9h, tournois de volley-ball, village d’artistes avec exposition d’art et démonstrations, jeux géants en bois pour les plus jeunes, tombola, soirée dansante et bien d’autres surprises à partir de 18h. Buvette et restauration seront également de la partie.

Dans l’esprit de convivialité, si cher à notre association, nous vous invitons à participer à la journée tournoi, par équipes de 6 joueurs, et à partager notre barbecue géant (Formule barbecue, frites, salade, fromage et dessert). La participation financière demandée comprenant le repas du midi et l’inscription au tournoi.Tout public

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 09:00:00

fin : 2024-06-15

Salle des sports Jean Gallaire 23 rue des Oeuvres

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est

L’événement TRENTIÈME ANNIVERSAIRE DU VOLLEY-BALL AJOLAIS Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2024-04-03 par OT REMIREMONT